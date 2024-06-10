Россия и Белоруссия хотят увеличить товарооборот к 2030 году

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, показатели совместного товарооборота уже выросли на 7,1%, достигли 3,5 триллиона российских рублей. Оверчук считает, что это очень серьезные цифры.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия и Белоруссия намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия предприятий.

Он отметил, что друг для друга страны являются важнейшими торговыми партнерами, а их товарооборот является сбалансированным, то есть взаимный экспорт и импорт примерно равны друг другу.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) панельной сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» заявил, что Россия и Белоруссия могут в декабре подписать договор о гарантиях взаимной безопасности.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.