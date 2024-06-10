Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Белоруссия хотят увеличить товарооборот к 2030 году

Оверчук: Россия и Белоруссия к 2030 году намерены увеличить товарооборот на 50%

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия намерены к 2030 году увеличить товарооборот на 50% с текущего уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, показатели совместного товарооборота уже выросли на 7,1%, достигли 3,5 триллиона российских рублей. Оверчук считает, что это очень серьезные цифры.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия и Белоруссия намерены как минимум вполовину увеличить текущие показатели с учетом проводимой политики импортозамещения и наращивания кооперационного взаимодействия предприятий.

Он отметил, что друг для друга страны являются важнейшими торговыми партнерами, а их товарооборот является сбалансированным, то есть взаимный экспорт и импорт примерно равны друг другу.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) панельной сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» заявил, что Россия и Белоруссия могут в декабре подписать договор о гарантиях взаимной безопасности.

Ранее в МИД Белоруссии заявили об обеспокоенности враждебной риторикой Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами