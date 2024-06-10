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США пригрозили устроить в Тайваньском проливе «беспилотный ад» при атаке КНР

WP: США пригрозили устроить в Тайваньском проливе «беспилотный ад» при атаке КНР

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Shutterstock

США пригрозили устроить в Тайваньском проливе «беспилотный ад», если Китай начнет операцию против острова. Об этом пишет The Washington Post.

Глава Индо-Тихоокеанского командования адмирал Сэмюэл Папаро заявил, что если флот КНР пересечет 100-мильную зону у Тайваня, то тысячи беспилотников, включая подводные, затормозят китайскую армию на месяц. По его словам, это позволит Тайваню выиграть время.

Отмечается, что США намерены подготовить дроны уже к 2027 году, когда, согласно их данным, в КНР решатся на операцию против Тайваня.

До этого официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что КНР недовольна и выступает против решения США одобрить продажу Тайваню запчастей для F-16. По его словам, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает стабильность в районе Тайваньского пролива.

Ранее в Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня.

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