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Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Путин изложил президенту Бразилии позицию РФ по конференции в Швейцарии

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и конференцию в Швейцарии, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Они условились, в частности, продолжить тесное взаимодействие с учетом председательства РФ в БРИКС и Бразилии в G20.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии», — рассказали в Кремле.

Там добавили, что президент Бразилии обозначил стремление внести свой вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет.

До этого в МИД Бразилии рассказали об эффективном подходе к переговорам по Украине.

Ранее в Германии заявили, что Зеленский разочарован отказом КНР принять участие в саммите в Швейцарии.

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