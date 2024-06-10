Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и конференцию в Швейцарии, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства России и Бразилии по всем основным направлениям. Они условились, в частности, продолжить тесное взаимодействие с учетом председательства РФ в БРИКС и Бразилии в G20.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящей так называемой мирной конференцией в Швейцарии», — рассказали в Кремле.

Там добавили, что президент Бразилии обозначил стремление внести свой вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счет.

До этого в МИД Бразилии рассказали об эффективном подходе к переговорам по Украине.

Ранее в Германии заявили, что Зеленский разочарован отказом КНР принять участие в саммите в Швейцарии.