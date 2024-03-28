Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дептрансе придумали, как бороться с нарушениями курьеров на велосипедах

Дептранс: велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками

close
100%
Shutterstock

Велосипеды курьеров в Москве планируется оснастить номерными знаками. Это позволит камерам выявлять нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектов новой мобильности столичного департамента транспорта Полину Стасюк.

«То, что появилось сейчас на самокатах, — номерные знаки — такая же история должна появиться в ближайшее время с курьерскими велосипедами, потому что это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять эти нарушения», — сказала Стасюк.

По ее словам, данные о нарушителях будут сначала передаваться их работодателям. В дальнейшем возможно администрировать уже силами ГИБДД.

В 2024 году на электросамокатах появились номерные знаки по типу тех, что выдаются автомобилям. Они нужны для того, чтобы камеры видеонаблюдения могли автоматически фиксировать правонарушения со стороны пользователей электротранспорта.

Табличка для номеров имеет прямоугольную форму. Ее ширина не превышает ширину самоката. Табличка крепится к рулевой колонке транспорта. На ней изображены три буквы и три цифры в два ряда. Таблички сделаны из гибкого износостойкого пластика.

Сейчас штраф за любое нарушение самокатчика составляет 800 рублей. А если пользователь нетрезв – 1500 рублей.

Ранее в Дептрансе прокомментировали возможный запрет электросамокатов в Москве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами