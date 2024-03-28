В Дептрансе придумали, как бороться с нарушениями курьеров на велосипедах

Велосипеды курьеров в Москве планируется оснастить номерными знаками. Это позволит камерам выявлять нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектов новой мобильности столичного департамента транспорта Полину Стасюк.

«То, что появилось сейчас на самокатах, — номерные знаки — такая же история должна появиться в ближайшее время с курьерскими велосипедами, потому что это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять эти нарушения», — сказала Стасюк.

По ее словам, данные о нарушителях будут сначала передаваться их работодателям. В дальнейшем возможно администрировать уже силами ГИБДД.

В 2024 году на электросамокатах появились номерные знаки по типу тех, что выдаются автомобилям. Они нужны для того, чтобы камеры видеонаблюдения могли автоматически фиксировать правонарушения со стороны пользователей электротранспорта.

Табличка для номеров имеет прямоугольную форму. Ее ширина не превышает ширину самоката. Табличка крепится к рулевой колонке транспорта. На ней изображены три буквы и три цифры в два ряда. Таблички сделаны из гибкого износостойкого пластика.

Сейчас штраф за любое нарушение самокатчика составляет 800 рублей. А если пользователь нетрезв – 1500 рублей.

Ранее в Дептрансе прокомментировали возможный запрет электросамокатов в Москве.