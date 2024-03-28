Назван лучший автомобиль года

На проходящем автосалоне в Нью-Йорке объявили лауреатов премии «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) - обладателем главного приза стал электрокроссовер Kia EV9. Об этом сообщается на сайте организаторов конкурса.

Kia EV9 боролся за титул лучшего с китайским BYD Seal и Volvo EX30, которую тоже собирают в КНР.

Отмечается, что последние два года победителями премии становились модели Hyundai. Однако в этом году марка значительно сдала позиции, победив лишь в номинации «Лучшее спортивное авто». Звание присудили Hyundai Ioniq 5 N. За него также боролись BMW M2 и XM.

Титул лучшего автомобиля из люксового сегмента получил BMW 5 Series, включая i5. Марка обошла Mercedes E-Class и EQE. Победителем в номинации «Лучший городской автомобиль» стал Volvo EX30, опередивший BYD Seal и Lexus LBX. Награду за лучший дизайн присудили Toyota Prius.

До этого сообщалось, что впервые в истории, в числе финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года» оказался электрокар из Китая BYD Seal. Тогда СМИ обращали внимание на то, что в последнем этапе конкурса, по сути, будут участвовать сразу два авто из Поднебесной (за счет Volvo EX30).

В феврале были подведены итоги премии «Автомобиль года» в Европе. Победителем в 2024 году признан кроссовер Renault Scenic E-Tech. Второе место получил BMW 5 Series нового поколения. Из семи автомобилей финалистов четыре — полностью электрические. В жюри конкурса вошли 58 автомобильных журналистов и экспертов из 22 стран.

Ранее были названы самые проблемные подержанные автомобили.