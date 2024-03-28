Kia показала новый седан без дверных ручек

Компания Kia представила новый компактный седан Kia K4 2025 модельного года. Об этом сообщает motor1.com. Модель заменит седан Forte, который на некоторых рынках, в том числе и в России, известен под именем Cerato.

Седан получил современные системы безопасности, включая усовершенствованный комплекс помощи водителю ADAS. Кроме того, предусмотрены информационно-развлекательная система с большим экраном, объединенным с цифровой приборной панелью и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Внешне автомобиль похож на флагманскую модель Kia EV9. Особенность автомобиля — скрытые ручки задних дверей. Отмечается, что у Kia K4 один из самых просторных салонов в компактном сегменте.

В США автомобиль будет предлагаться с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с. и вариатором. Также клиентам будут предлагать машины с 1,6-литровым турбодвигателем с отдачей 190 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Продажи нового Kia K4 на американском рынке начнутся во второй половине 2024 года.

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