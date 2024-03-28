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Названы популярные способы обмана в автосервисах

Автоэксперт Васильев: рост стоимости ремонта может говорить об обмане в автосервисе

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Рост стоимости ремонта автомобиля после того, как вы договорились на определенную сумму, может говорить об обмане в автосервисе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автомобильного эксперта Егора Васильева.

«Вообще стоимость работ оговаривается заранее. И если в процессе ремонта она начинает расти, то стоит насторожиться. То же самое касается и внезапного «отказа» деталей, которые до этого работами без особых проблем», — сказал Васильев.

По словам автоэксперта, в автосервисах при заказе запчастей их стоимость иногда резко начинает расти. Часто это сопровождается психологическим давлением со стороны специалистов со словами о том, что скоро будет еще дороже. Также признаком обмана в автосервисе может являться постоянное затягивание сроков ремонта.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что первая и наиболее комплексная ошибка, которую может совершить автовладелец с приходом весны — это пренебрежение техобслуживанием. Дважды в год (накануне и после зимы) автомобиль требует дополнительного внимания к своему техническому состоянию. Таким образом, пропустить регулярное ТО на сервисе, проверку работы всех агрегатов и узлов, уровня жидкостей и фильтров — это ошибочное действие.

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