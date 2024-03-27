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Названы автомобили, которые подешевели в России сильнее всего

НАПИ: в РФ сильно упал ценник на Chery Tiggo, «Москвичи» и Hongqi

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Depositphotos

В марте в России изменилась стоимость 27 комплектаций среди 11 моделей машин — при этом 17 из них подешевели, а 10 подорожали. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало рекомендованные розничные цены на новые «легковушки».

Среди моделей, которые понизились в стоимости, оказались Chery Tiggo 7 Pro (падение составило 6,3%), Tiggo 7 Pro Max (-3,1 или -3,4% в зависимости от комплектации), Tiggo 8 Pro Max (-6,5%). Значительно упал в цене в разных модификациях «Москвич 3» (до -28,7%). «Москвич 6», в свою очередь, подешевел на 15,7-18,7%.

Также в список вошли разные версий BAIC X35 (от -0,4% до -0,8%) и Hongqi HS5 (от -7,2 до -8%).

Среди подорожавших моделей числятся несколько комплектаций BAIC U5 Plus (+1,6-1,7%) и BAIC X35 (+2,3%). Также повысился ценник на Geely Okavango (до +15%), Kaiyi E5 (+14%), и Kaiyi X3 (+14,2-15,5%).

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» может поднять цены на свои автомобили в конце весны. В последний раз компания делала это в ноябре 2023 года.

Ранее стало известно, что Mitsubishi отказалась от идеи превращать Pajero в кроссовер.

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