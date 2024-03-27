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В центре Курска произошел взрыв автомобиля после столкновения

Baza: в Курске автомобиль взорвался после ДТП

В Курске у центрального рынка на улице Дзержинского взорвался автомобиль после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус в центре Курска. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза», — говорится в сообщении.

По данным канала, в аварии пострадали шесть человек.

Как уточнили в МЧС Курской области, загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus. Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание.

До этого в Челябинской области водитель такси решил устроить поджог здания, в котором размещаются администрация поселка Северный, почта и магазин.

Ранее сообщалось, что мужчина, пинавший автомобиль скорой помощи под Краснодаром, оказался колдуном.

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