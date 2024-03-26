Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весне

Автомобиль необходимо заранее подготовить к весне, так как после зимней эксплуатации он нуждается в проверке, считает автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В беседе с телеканалом «360» он призвал россиян приехать на станцию СТО, где специалисты оценят состояние подвески и силового агрегата.

В числе первых дел по подготовке машины к зиме – покупка летней резины, отметил эксперт. Заменить ее лучше на СТО, где заодно и проведут проверку.

«Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно, — пояснил Хайцеэр. — Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются».

Также эксперт напомнил, что весной следует убрать с капота утеплитель, и посоветовал почаще мыть автомобиль.

Если речь идет о машине, которая зимой долгое время стояла и не эксплуатировалась, то в проверке нуждаются также подвеска и аккумулятор, добавил специалист. Помимо этого, следует проверить количество фреона в кондиционере, при его наличии.

Напомним, автоэксперты советуют не спешить с переходом на летнюю резину. Менять колеса рекомендуется, когда температура воздуха будет выше +5°C даже в ночное время.

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