Toyota Corolla потеряла титул самой продаваемой машины в мире

По итогам 2023 года Tesla Model Y стала наиболее продаваемым автомобилем в мире и сместила с первой позиции японскую Toyota Corolla, которая оставалась мировым лидером по продажам на протяжении 26 лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи Tesla Model Y в 2023 году выросли на 51%, до 1,15 млн автомобилей. В рейтинге наиболее продаваемых моделей американский электрокар поднялся на три позиции. Toyota Corolla, сохранявшая лидерство на протяжении двух десятилетий, откатилась на второе место с результатом 1,13 млн машин. За ней следует кроссовер Toyota RAV4: за год в мире было реализовано 934,9 тыс. машин этой модели.

Крайне популярный в Северной Америке пикап Ford F-Series занял четвертую позицию с результатом 901,6 тыс. реализованных автомобилей. За ним следуют Honda CR-V, Chevrolet Silverado и Toyota Camry.

Toyota Corolla была самым продаваемым автомобилем в мире с 1997 года.

Ранее стало известно, что к российским дилерам начали поступать машины 2024 года выпуска.