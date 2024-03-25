В Китае стартовали продажи дешевого кроссовера Changan

Компания Changan 28 марта представит новый гибридный компактный кроссовер Uni-Z. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля — от 128 тыс. юаней (1,6 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4730 мм при колесной базе 2795 мм. Автомобиль привлекает внимание трапециевидной решеткой радиатора в стиле последних моделей Lexus, а также окрашенными в черный цвет стойками, создающими эффект «парящей» крыши.

В салоне установлен 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 14,6-дюймовым дисплеем, мультируль. Также есть система распознавания голоса и лица и 64-цветная атмосферная подсветка.

В базовое оснащение вошла система помощи водителю 2-го уровня, которая включает в себя систему предупреждения о выходе из полосы движения и лобовом столкновении, функцию автоматического экстренного торможения, систему удержания в полосе движения, систему распознавания дорожных знаков. Салон отделан кожей.

Автомобиль оснащен гибридной установкой Blue Whale iDD, которая состоит из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 98 л.с., электродвигателя мощностью 215 л.с. и вариатора E-CVT. Разгон от 0 до 100 км/ч с таким силовым агрегатом занимает 7,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 18,4 кВт*ч позволит кроссоверу проезжать на «чистом» электричестве до 125 км по циклу CLTC.

До этого стало известно, что компания Mitsubishi представила в Таиланде внедорожник Pajero Sport с новым дизелем 2.4, который ранее получил пикап L200.

У внедорожника Pajero Sport существенно обновлен интерьер: он получил новых трехспицевый руль, виртуальную приборную панель, а также интерфейс медиасистемы, в которой появилась поддержка беспроводного соединения через Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового авто в России достигла 3 млн рублей.