Denza выпустила обновленный кроссовер N7

В Китае 1 апреля начнутся продажи обновленного кроссовера Denza N7. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость автомобиля составит 301,8 тыс. юаней (3,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина машины составляет 4860 мм при колесной базе 2940 мм. В отличии от дорестайлинговой модели, новинка получила новый передний бампер. Также упрощена форма светодиодных ходовых огней, которые в компании назвали «усы дракона». Сзади появились новые фонари, на дверь багажника добавлен логотип EV.

В салоне появилась мультимедийная система с функцией распознавания голоса. На центральной консоли по-прежнему имеются две площадки для беспроводной зарядки мобильных телефонов мощностью 50 Вт. Кроме того, передние сиденья имеют функции подогрева, вентиляции и массажа.

Автомобиль будет предлагаться с 231-сильным электромотором и задним приводом. Также покупатели смогут выбрать полноприводную версию (по одному электродвигателю на ось) мощностью 530 л.с.

До этого стало известно, что на китайском рынке начались продажи автомобиля Hongqi EH7. Особенностью автомобиля является решетка радиатора, напоминающая улыбку.

Ранее сообщалось, что Zeekr преставит в Пекине минивэн Mix с необычными дверями.