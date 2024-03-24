В Китае стартовали продажи «улыбающегося» автомобиля Hongqi EH7

На китайском рынке начались продажи автомобиля Hongqi EH7. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля — 229,8 тыс. юаней (3 млн рублей по курсу на момент публикации).

Отмечается, что новый Hongqi EH7 представляет собой среднеразмерный седан с длиной кузва 4980 мм. Особенностью автомобиля является решетка радиатора, напоминающая улыбку. В салоне установлена шестидюймовая цифровая приборная панель, 15,5-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, двухспицевый мультифункциональный руль.

В базе автомобиль оснащен 344-сильным электромотором на задней оси, а запас хода равен 600 км. С таким же силовым агрегатом есть версия с более емкой аккумуляторной батареей, которая обеспечивает дальность хода в 690 км. Отдача двухмоторной версии достигает 618 л.с., а запас хода – 640 км.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель Zeekr распространил изображение нового минивэна Mix, премьера которого состоится 25 апреля в Пекине.

Особенность новинки — передние двери. Для выхода водителя и пассажира их необходимо сдвинуть вперед. Zeekr Mix рассчитан на пятерых: сзади предусмотрен только обычный трехместный диван. Zeekr Mix унаследовал платформу, тяговую батарею и задний 421-сильный электродвигатель у седана 007.

Ранее сообщалось, что в США выпавший град разбил стекла у 300 автомобилей на парковке.