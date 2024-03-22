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По пути в Москву поезд с пассажирами сошел с рельсов из-за столкновения с КамАЗом

Пассажирский поезд Орск-Москва столкнулся с КамАЗом и сошел с рельсов

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Пассажирский поезд ОрскМосква столкнулся на переезде с КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Водитель автомобиля «КамАЗ», по предварительной информации, выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №31 сообщением Орск – Москва при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в публикации.

В результате локомотив сошел с рельсов одной колесной парой. На место ДТП выехал восстановительный поезд. По предварительным данным, пострадавших нет.

При этом локомотиву были нанесены механические повреждения, также в неисправности оказался нечетный путь, сообщили в местной транспортной прокуратуре. По нему приостановили движение поездов.

До этого страховщики назвали марку машины такси, которая чаще всего попадает в ДТП в России. Ею оказалась Datsun.

Ранее были названы эффективные способы взбодриться за рулем без вреда для здоровья.

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