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Российские цены на лифтбек JAC J7 снизились до уровня китайских

Дилеры стали предлагать лифтбек JAC J7 по ценам как в Китае

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JAC

Цены на популярный лифтбек JAC J7 в России снизились практически до уровня китайских. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«По информации от официальных дилеров, сейчас модель в комплектации Comfort 1,5T CVT предлагается за 1,85 млн рублей. По данным же китайских площадок продаж, средний ценник на J7 в местных автосалонах составляет 134,1 тыс. юаней ($18,6 тыс. или 1,7 млн рублей по курсу на момент публикации), — говорится в сообщении.

Отмечается, что без учета акции стоимость JAC J7 у российских дилеров начинается с отметки 2 млн рублей. В ноябре 2023 года машина стоила на 600 тыс. рублей дороже — 2,6 млн рублей.

JAC J7 появился на российском рынке в 2020 году. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с., пару которому в комплектациях Basic и Comfort составляет шестиступенчатая механическая коробка передач. Топовую версию Luxury можно купить с вариатором.

До этого стало известно, что Chery выпустила кроссовер Exeed Exlantix ET для гипертоников. У автомобиля есть уникальная система мониторинга здоровья, способная отслеживать в режиме реального времени частоту сердечных сокращений пассажиров, артериальное давление и другие показатели.

Ранее сообщалось, что компания GAC представила дешевый кроссовер GS4 Max, похожий на Infiniti.

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