Водителям объяснили, как правильно выбирать летнюю резину

При выборе летней резины следует обратить внимание сразу на несколько ее параметров. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

В первую очередь нужно учитывать размер покрышек - лучше всего подойдет тот, что указан в руководстве по эксплуатации, заявил автоэксперт. Также следует обратить внимание на протектор шины: для езды по городу оптимален симметричный ненаправленный. Иванский, в частности, посоветовал смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на предложенной резине.

«Также чтобы в последствии минимизировать расходы на покупку еще одного летнего комплекта резины для авто, стоит учитывать и ресурс шин. Выбирать максимальный нужно в том в случае, если водитель нередко использует агрессивный стиль езды», - добавил он.

Среди других важных параметров - срок изготовления шин и способы их хранения. Иванский предупредил, что в случае, если покрышки лежали в незащищенных местах, то они могут испортиться за один сезон. В связи с этим он посоветовал приобретать резину у официальных дилеров.

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