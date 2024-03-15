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Водителям объяснили, как правильно выбирать летнюю резину

Автоэксперт Иванский: при выборе летних шин надо учитывать их ресурс

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

При выборе летней резины следует обратить внимание сразу на несколько ее параметров. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского.

В первую очередь нужно учитывать размер покрышек - лучше всего подойдет тот, что указан в руководстве по эксплуатации, заявил автоэксперт. Также следует обратить внимание на протектор шины: для езды по городу оптимален симметричный ненаправленный. Иванский, в частности, посоветовал смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на предложенной резине.

«Также чтобы в последствии минимизировать расходы на покупку еще одного летнего комплекта резины для авто, стоит учитывать и ресурс шин. Выбирать максимальный нужно в том в случае, если водитель нередко использует агрессивный стиль езды», - добавил он.

Среди других важных параметров - срок изготовления шин и способы их хранения. Иванский предупредил, что в случае, если покрышки лежали в незащищенных местах, то они могут испортиться за один сезон. В связи с этим он посоветовал приобретать резину у официальных дилеров.

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