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Водитель выпрыгнул солдатиком из грузовика за секунду до его падения в пропасть

В Стамбуле водитель успел выпрыгнуть из грузовика, который скатывался в обрыв

В Стамбуле водитель грузовика успел выпрыгнуть из него за секунду до того, как машина скатилась в обрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что во время выгрузки грунта грузовик неожиданно начал скользить, что мешало работе. В результате к нему решили прикрепить экскаватор с помощью веревки, которая впоследствии оборвалась.

На видео показано, как водитель выпрыгивает из грузовика, после чего автомобиль скатывается в обрыв.

До этого ростовский водитель чуть не напоролся на шлагбаум, как в «Пункте назначения». Предполагается, что мужчина отвлекся на телефон и въехал в ограждение. Острие насквозь пробило лобовое стекло автомобиля.

12 марта сообщалось, что в Подмосковье мужчина накинулся с кулаками на глухонемую водительницу такси. Произошедшее засняла камера, которая находилась в салоне автомобиля пострадавшей.

Ранее «Яндекс-такси» придумал новое наказание для заказчиков.

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