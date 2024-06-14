Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харькове произошли несколько взрывов

«Страна.ua»: несколько взрывов зафиксировали в городе Харькове

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Несколько взрывов произошли в городе Харькове. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Сообщается о взрывах в Харькове», — говорится в материале.

Другие подробности о ситуации в городе не уточняются. При этом журналисты добавили, что примерно в то же время в приграничных районах Белгородской области сработали сирены ракетной опасности.

Утром 14 июня украинское издание «Главком» сообщило о взрывах в столице страны. Взрывы произошли на окраине Киева, и одновременно с этим на территории Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также журналисты рассказали, что в Хмельницкой области зафиксировали еще один взрыв. Он произошел в городе Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром.

13 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что накануне один из промышленных объектов в Киевской области попал под обстрел со стороны российских войск. После этого на его территории начался пожар, который не могли потушить больше суток. Информация о том, что возгорание ликвидировано, до сих пор не поступала.

Ранее в городе Запорожье зафиксировали взрыв на объекте критической инфраструктуры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами