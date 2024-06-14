В Харькове произошли несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в городе Харькове. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Сообщается о взрывах в Харькове», — говорится в материале.

Другие подробности о ситуации в городе не уточняются. При этом журналисты добавили, что примерно в то же время в приграничных районах Белгородской области сработали сирены ракетной опасности.

Утром 14 июня украинское издание «Главком» сообщило о взрывах в столице страны. Взрывы произошли на окраине Киева, и одновременно с этим на территории Киевской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Также журналисты рассказали, что в Хмельницкой области зафиксировали еще один взрыв. Он произошел в городе Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром.

13 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что накануне один из промышленных объектов в Киевской области попал под обстрел со стороны российских войск. После этого на его территории начался пожар, который не могли потушить больше суток. Информация о том, что возгорание ликвидировано, до сих пор не поступала.

Ранее в городе Запорожье зафиксировали взрыв на объекте критической инфраструктуры.