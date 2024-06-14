Трамп порассуждал о существовании инопланетян

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что «не убежден» в существовании инопланетных форм жизни, однако не исключил их наличия. Об этом он рассказал в подкасте «Impolsive», передает The Hill.

«Верю ли я в это? Нет, я, наверное, не могу сказать, что верю. Но я встречался с серьезными людьми, которые говорят, что вокруг летают какие-то действительно странные существа», — сказал Трамп.

По его словам, будучи президентом он потратил много времени на изучение феномена НЛО и не верит, что правительство скрывает информацию о инопланетных формах жизни от общественности.

«У них [правительства] есть очень умные и солидные люди, которые говорят, что верят в то, что там что-то есть, и, знаете, в этом есть смысл. Я никогда не был убежден [в существовании инопланетян], даже несмотря на это, вы знаете. Просто по какой-то причине это не мое. Но многие люди верят, что это правда. Многие очень хорошие, солидные люди верят, что это правда», — указал экс-глава государства.

До этого сообщалось, что Пентагон тестирует систему наблюдения «Гремлин» для охоты за НЛО. Она позволит фиксировать аномалии на Земле и орбите.

Ранее американский военный сообщил о посещении Земли инопланетянами.