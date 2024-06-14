«Зенит» готов продать российского бразильца

Петербургский «Зенит» близок к продаже полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство сине-бело-голубых инициирует трансфер игрока в случае перехода португальца Жедсона Фернандеша.

В прошедшем сезоне чемпионата России Клаудиньо провел 30 матчей, забив четыре мяча. В феврале 2023 года футболист получил российское гражданство.

Наибольшее число футболистов из Бразилии выступает за «Зенит» — восемь: Дуглас Сантос, Нино, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Артур, Педро.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее «Зенит» согласовал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива».