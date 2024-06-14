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Российский суд признал «Грузинский национальный легион» террористической организацией

Южный военный суд признал «Грузинский легион» террористической организацией

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Shutterstock

Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, постановил признать «Грузинский национальный легион» террористической организацией.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

Отмечается, что такое решение принято на основании собранных ФСБ доказательств. В связи с решением судебной инстанции деятельность «Грузинского национального легиона» запрещена на территории РФ, уточнили в российской спецслужбе.

По данным ФСБ, террористическая организация была создана в 2014 году под руководством главного управления разведки министерства обороны Украины. При этом в настоящее время этот легион является наиболее крупным вооруженным формированием, которое комплектуется по национальному признаку, говорится в сообщении.

В Федеральной службы безопасности добавили, что члены легиона принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии и причастны к организации диверсий и терактов на территории РФ, а также к пыткам российских военных.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, которая принимает участие в боевых действиях против армии России в составе ВСУ.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.

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