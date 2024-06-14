В ОАК прокомментировали сообщения о пожаре в ОКБ «Сухого»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ «Сухого». Об этом говорится в заявлении ОАК в Telegram-канале.

«Никакого возгорания на территории ОКБ «Сухого» не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории, где возникло возгорание, производственная деятельность в настоящее время не ведется, так как она перенесена в другие места.

Подчеркивается, что ОКБ «Сухого» работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что неэксплуатируемое выселенное здание горит на севере Москвы. Здание находится по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7. По словам представителя экстренных служб, площадь пожара составляет 400 кв. м. Как рассказали агентству в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о возгорании поступила в 21:26. Там отметили, что огнеборцы занимаются его тушением. Данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.