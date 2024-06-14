Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОАК прокомментировали сообщения о пожаре в ОКБ «Сухого»

В ОАК заявили, что ночной пожар произошел не на территории ОКБ «Сухого»

close
100%
РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ «Сухого». Об этом говорится в заявлении ОАК в Telegram-канале.

«Никакого возгорания на территории ОКБ «Сухого» не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории, где возникло возгорание, производственная деятельность в настоящее время не ведется, так как она перенесена в другие места.

Подчеркивается, что ОКБ «Сухого» работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что неэксплуатируемое выселенное здание горит на севере Москвы. Здание находится по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7. По словам представителя экстренных служб, площадь пожара составляет 400 кв. м. Как рассказали агентству в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о возгорании поступила в 21:26. Там отметили, что огнеборцы занимаются его тушением. Данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами