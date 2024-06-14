В Молдавии подвергли проверкам возвращавшихся из России оппозиционеров

Представители молодежного крыла оппозиционной партии «Возрождение» подверглись усиленным проверкам и допросам в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы, где проходил съезд оппозиционных партий Молдавии. Об этом сообщил один из активистов организации Иван Паня на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, молодых людей, прилетевших рейсом Ереван — Кишинев, более трех часов не выпускали из зоны прохождения пограничного контроля. При этом причины их задержания никто не объяснил, отметил Паня.

Дополнительному досмотру в кишиневском аэропорту подвергся и депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский.

Власти Молдавии жестко критикуют Россию и ЕАЭС, зачищая политическое пространство от пророссийских сил, — и все это на фоне глубокого экономического кризиса и акций протестов оппозиции. Осенью в стране одновременно пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Подробности об этом «Газета.Ru» обсудила с оппозиционером Иланом Шором — главой запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.