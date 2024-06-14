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Эксперт оценил соглашение о гарантиях безопасности Украине от США

NYT: документ о гарантиях безопасности с США далек от желаний Украины по НАТО

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Elizabeth Frantz/Reuters

Договор о гарантиях безопасности между Вашингтоном и Киевом, который подписали Джо Байден и Владимир Зеленский, не отражает желаний Украины по вступлению в НАТО. Об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс, его слова приводит The New York Times.

«С одной стороны, это полезный шаг для установления долгосрочных отношений с Украиной. С другой стороны, это очень далеко от того, чего действительно хотят украинцы: реального членства в НАТО», — заявил Джонс.

Эксперт подчеркнул, что решение о принятии Украины в Североатлантический альянс «в отличие от листа бумаги», не может быть отозвано.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. США будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

Ранее стало известно, что США будут добиваться выделения средств Украине «в условиях войны и мира».

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