Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан рассказал, где НАТО создаст базы для поставок оружия Украине

Орбан: в трех странах НАТО появятся базы для поставок вооружений Украине

close
100%
Bertrand Guay/Pool/AP

На территории стран НАТО появятся три военные базы, через которые альянс будет осуществлять поставки вооружений Киеву. Об этом рассказал глава правительства Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Создадут три большие военные базы, через которые будут передавать оружие Украине, на территории стран НАТО — в Польше, Словакии и Румынии», — сообщил венгерский премьер в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что Венгрия участвовать в создании и развитии баз не будет, но выразил обеспокоенность тем, что структуры, которые могут стать военными целями, появятся недалеко от венгерской границы.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

В МИД РФ отметили, что Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к возможной войне с Россией.

Ранее НАТО сообщило, что военные альянса находятся в состоянии высокой степени готовности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами