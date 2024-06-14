Орбан рассказал, где НАТО создаст базы для поставок оружия Украине

На территории стран НАТО появятся три военные базы, через которые альянс будет осуществлять поставки вооружений Киеву. Об этом рассказал глава правительства Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

«Создадут три большие военные базы, через которые будут передавать оружие Украине, на территории стран НАТО — в Польше, Словакии и Румынии», — сообщил венгерский премьер в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что Венгрия участвовать в создании и развитии баз не будет, но выразил обеспокоенность тем, что структуры, которые могут стать военными целями, появятся недалеко от венгерской границы.

13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.

В МИД РФ отметили, что Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к возможной войне с Россией.

Ранее НАТО сообщило, что военные альянса находятся в состоянии высокой степени готовности.