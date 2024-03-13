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Водитель на Mercedes проломил череп известному актеру

Актера Гордеева госпитализировали с переломом черепа после дорожного конфликта

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Валентин Гордеев/VK

В Челябинске актера Валентина Гордеева госпитализировали с переломом основания черепа и ушибом головного мозга после дорожного конфликта. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На перекрестке Чичерина и Комсомольского пр-та серебристый Mercedes-Benz C-Class <...> подрезал меня, поехав прямо с полосы, с которой можно только налево, создав угрозу ДТП. На переднем сидении со мной ехал 6-летний сын», — написал актер.

После этого Гордеев вышел из машины и постучался в окно подрезавшему его водителю. Между мужчинами возник конфликт, в результате актер получил не менее двух ударов по голове. Ситуацию помог уладить другой водитель, после чего Гордеев отвез ребенка в школу, а сам поехал в больницу, где у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму.

Полиция нашла водителя Mercedes, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Подмосковье мужчина накинулся с кулаками на глухонемую водительницу такси. Произошедшее засняла камера, которая находилась в салоне автомобиля пострадавшей. Судя по изображению, инцидент произошел 8 марта.

Ранее УАЗ подтвердил возвращение своих самых «злых» внедорожников.

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