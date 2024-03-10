На Lada из кузова КамАЗа свалился тяжелый груз

В Тюмени на перекрестке с круговым движением компрессор выпал из кузова «КамАЗа» и врезался в проезжающий автомобиль «ВАЗ-2106», сообщает Telegram-канал «Тюмень новости (Авто и не только)».

Авария произошла на перекрестке с круговым движением недалеко от остановки «Дом Обороны». На видеозаписи видно, что бортовой «КамАЗ» с манипулятором, в кузове которого установлен компрессор, съезжал с круга, чтобы повернуть направо. При этом незакрепленный груз сместился под действием центробежной силы, проломил борт и упал на проезжую часть, по которой в этот момент двигались два автомобиля Lada.

Водитель бежевого ВАЗ-2106 без номеров и с привязанным к кузову знаком аварийной остановки сместился вправо, но столкновения с упавшим компрессоом избежать не удалось. Несмотря на это, легковые машины продолжили движение.

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