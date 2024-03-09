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Водитель Kia получил кулаком по лицу за просьбу уступить проезд и попал на видео

В Ховрино водителю Kia нанесли удар по лицу за просьбу уступить проезд

В Москве пассажир автомобиля ударил по лицу водителя встречной Kia из-за нежелания уступить дорогу. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«39-летний мужчина находился в качестве пассажира в автомобиле, который передвигался по дворовой территории одного из жилых домов в районе Ховрино. В ходе возникшего конфликта с водителем автомобиля Kia из-за нежелания уступить проезд, фигурант, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес мужчине удар кулаком в лицо, причинив легкий вред его здоровью», — говорится в публикации.

Конфликт успел запечатлеть видеорегистратор на автомобиле одного из очевидцев происшествия. Это помогло найти нарушителя и привлечь его к уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

До этого в Петербурге автобус зажал ногу пенсионерки дверьми и протащил ее по асфальту. Женщина утверждает, что после этого водитель остановил транспорт, выбросил из салона ее сумку и скрылся.

Ранее во Владивостоке из окна жилого дома обстреляли автомобили.

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