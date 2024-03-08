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Женщины назвали самые нужные системы помощи водителю

«Автостат»: самой нужной опцией в авто женщины считают оповещение о незакрытых дверях

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Shutterstock

По мнению женщин, самой нужной системой помощи водителю в автомобиле является функция оповещения о незакрытых дверях или багажнике машины. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенное исследование среди 3 тыс. женщин.

Согласно опросу, данная система набрала больше всего голосов и в итоге стала лучшей. Кроме того, высокую оценку получила система контроля слепых зон. Также в топ-3 вошла система ночного видения.

Четвертое место занимает система предварительного экстренного торможения, а пятое — система автоматического освещения. Далее следуют система помощи при парковке, функция удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и датчик усталости.

До этого стало известно, что, по мнению автомобилистов, самой нужной опцией в автомобиле является усилитель руля. Кроме того, водители высказались за подушки безопасности, центральный замок и кондиционер.

Кроме того сообщалось, что Chery, Haval и Geely оказались самыми узнаваемыми у россиян китайскими автомобильными брендами. В 2023 году в РФ официально продавались автомобили 35 китайских брендов, еще более двух десятков завозились в страну путем параллельного импорта, указали аналитики.

Ранее сообщалось, что в Китае стартуют продажи седана Dongfeng eπ 007 с «дверьми-ножницами».

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