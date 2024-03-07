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Россиянам рассказали, почему после замены масла может застучать мотор

Автоэксперт Стрельбицкий назвал пять причин стука в моторе после замены масла

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Наталья Горшкова/РИА Новости

После замены масла в двигателе может появиться неприятный стук. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. По его словам, существуют пять причин, почему это происходит.

Первая причина — в двигатель залито масла меньше или больше положенного. Это может вызвать нештатные шумы в двигателе. Вторая причина — грязный фильтр масляного насоса. Это может привести к ограничению потока масла, снижению его давления и появлению стука в двигателе.

Третья причина — стук может указывать на то, что мотору и фильтрам после замены масла требуется время для достижения последней точки смазки, но это обычно недолго, несколько минут. Четвертая — в машине может быть неисправен масляный насос. И пятая причина стука в двигателе — использование низкокачественного масла и фильтра.

До этого автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

Ранее стало известно, можно ли заливать масло под брендом сетевых магазинов.

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