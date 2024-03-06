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Hyundai придумала план спасения бензиновых автомобилей от «зеленых»

Hyundai собирается спасти бензиновые авто с помощью мощных гибридных установок

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David Zalubowski/AP

Hyundai предложила спасти бензиновые автомобили при помощи мощных гибридных установок. Об этом пишет австралийский журнал Drive со ссылкой на исполнительного технического советника компании Альберта Бирманна.

По его словам, «гибридная трансмиссия — это возможность, которую стоит изучить».

Бирманн отметил, что сейчас компания занимается производством более мощных гибридных установок. При этом делает она это не только для бренда Hyundai, но и для Genesis. СМИ предполагают, что инновационную установку может получить будущая модель Hyundai N.

Отмечается, что в западных странах подобные решения стали необходимостью на фоне ужесточения законов в отношении вредных выбросов и повышения налогов на автомобили с мощными двигателями. Из-за подобных мер Hyundai пришлось снять с продаж в Европе модели i20 N и i30 N.

Ранее были названы три самые надежные российские машины.

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