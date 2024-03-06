Hyundai придумала план спасения бензиновых автомобилей от «зеленых»

Hyundai предложила спасти бензиновые автомобили при помощи мощных гибридных установок. Об этом пишет австралийский журнал Drive со ссылкой на исполнительного технического советника компании Альберта Бирманна.

По его словам, «гибридная трансмиссия — это возможность, которую стоит изучить».

Бирманн отметил, что сейчас компания занимается производством более мощных гибридных установок. При этом делает она это не только для бренда Hyundai, но и для Genesis. СМИ предполагают, что инновационную установку может получить будущая модель Hyundai N.

Отмечается, что в западных странах подобные решения стали необходимостью на фоне ужесточения законов в отношении вредных выбросов и повышения налогов на автомобили с мощными двигателями. Из-за подобных мер Hyundai пришлось снять с продаж в Европе модели i20 N и i30 N.

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