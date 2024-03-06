Jetour T2 с функцией уклонения от ДТП вышел на российский рынок

На российском рынке представили брутальный кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн рублей.

Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. Объем багажного отделения при сложенных сиденьях второго ряда — 1494 л.

Новый T2 оснащается турбомотором объемом 2,0 л. мощностью 245 л.с. Это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения. Заявленный расход топлива — 9,3 л. на 100 км пути, разгон с места до 100 км/час — 8,7 с., а максимальная скорость — 180 км/час.

Глубина преодолеваемого брода составляет 700 мм, угол въезда равен 28°, угол съезда — 30°. Водителю предлагается выбор из 7 режимов вождения.

В базовой версии Voyage имеется 15-дюймовый экран мультимедиа-системы, бесключевой доступ, задний парктроник и электропривод багажной двери. Интерьер внедорожника выполнен в трех цветах: черном с красными элементами, зеленом с оранжевыми элементами и коричневом.

В топовой комплектации Expedition есть панорамная крыша с люком, светодиодные противотуманки, атмосферная подсветка салона и передние кресла с вентиляцией. Имеется и функция интеллектуального уклонения.

До этого автоэксперт Евгений Житнухин рассказал, что выбирая иномарку, стоит обратить внимание на машины из Китая. Китайские авто не уступают ушедшим иномаркам в качестве, а в техническом оснащении даже выигрывают у многих моделей.

Ранее сообщалось, что кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой иномаркой в России.