Названы ошибки, которые водители часто совершают весной

Чаще всего весной водители пренебрегают техническим обслуживанием автомобиля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Первая и наиболее комплексная ошибка, которую может совершить автовладелец с приходом весны — это пренебрежение техобслуживанием. Дважды в год (накануне и после зимы) автомобиль требует дополнительного внимания к своему техническому состоянию. Таким образом, пропустить регулярное ТО на сервисе, проверку работы всех агрегатов и узлов, уровня жидкостей и фильтров — это ошибочное действие», — сказал автоэксперт.

Вторая часто совершаемая ошибка — несвоевременная замена зимних шин на летние. Это может серьезно повлиять на безопасность и управляемость, так как шины — это единственная деталь, обеспечивающая сцепление с дорогой.

Третья ошибка — игнорирование дорожных условий. Так, дорога после зимы может быть скользкой из-за таяния снега. Поэтому крайне важно адаптировать свой стиль вождения под создавшиеся условия.

Четвертая ошибка — водитель не обращает внимания на кузов. Зимой машина покрывается реагентами, поэтому важно ее хорошо вымыть, используя специальные средства.

Пятая ошибка — не следить за состоянием радиатора. Зимой он покрывается грязью, что затем приводит к перегреву двигателя. После зимы радиатор необходимо очистить. Это можно сделать в сервисе или на мойке.

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