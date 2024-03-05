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Названы ошибки, которые водители часто совершают весной

Автоэксперт Стрельбицкий назвал ошибки, которые совершают весной многие водители

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Depositphotos

Чаще всего весной водители пренебрегают техническим обслуживанием автомобиля. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«Первая и наиболее комплексная ошибка, которую может совершить автовладелец с приходом весны — это пренебрежение техобслуживанием. Дважды в год (накануне и после зимы) автомобиль требует дополнительного внимания к своему техническому состоянию. Таким образом, пропустить регулярное ТО на сервисе, проверку работы всех агрегатов и узлов, уровня жидкостей и фильтров — это ошибочное действие», — сказал автоэксперт.

Вторая часто совершаемая ошибка — несвоевременная замена зимних шин на летние. Это может серьезно повлиять на безопасность и управляемость, так как шины — это единственная деталь, обеспечивающая сцепление с дорогой.

Третья ошибка — игнорирование дорожных условий. Так, дорога после зимы может быть скользкой из-за таяния снега. Поэтому крайне важно адаптировать свой стиль вождения под создавшиеся условия.

Четвертая ошибка — водитель не обращает внимания на кузов. Зимой машина покрывается реагентами, поэтому важно ее хорошо вымыть, используя специальные средства.

Пятая ошибка — не следить за состоянием радиатора. Зимой он покрывается грязью, что затем приводит к перегреву двигателя. После зимы радиатор необходимо очистить. Это можно сделать в сервисе или на мойке.

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