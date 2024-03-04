Таксист-мигрант украл телефоны пассажиров после ссоры из-за музыки

В Калининграде будут судить водителя такси, который украл мобильные телефоны пассажиров после ссоры из-за музыки. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Как установило следствие, 32-летний уроженец Средней Азии вез супружескую пару к базе отдыха. Во время поездки между клиентами и таксистом возникла ссора из-за музыкальных предпочтений. По прибытии на место клиент выронил в машине свой кошелек, в котором лежали два мобильных телефона и 2 тыс. рублей. Имущество обнаружила следующая пассажирка такси и передала его водителю, однако он решил оставить деньги и телефоны себе.

Полицейские возбудили в отношении водителя уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Оно расследовано и передано в суд. Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.

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