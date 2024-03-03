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Раскрыт топ-5 самых дешевых китайских кроссоверов в России

На вершине топа самых дешевых китайских кроссоверов в РФ оказался Haval Jolion

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Haval

На начало марта топ-5 самых доступных китайских кроссоверов в России возглавил Haval Jolion. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

На сегодняшний день Haval Jolion в России можно приобрести в двух версиях. Кроссовер 2023 года продают от 1,85 млн руб. с учетом прямой выгоды в размере 100 тыс. руб. Обновленный автомобиль 2024 года предлагают купить примерно за 2 млн руб.

Следующим в рейтинге идет кроссовер Livan X3 Pro. Его можно купить за 1,89 млн руб. А вот автомобиль Kaiyi X3, который собирает «Автотор» в Калининграде, продают за 1,93 млн руб.

Последние места в рейтинге самых дешевых автомобилей из Поднебесной заняли Haval M6 2023 года выпуска, который продают от 1,97 млн руб. с учетом прямой выгоды в 200 тыс. руб., и Chery Tiggo 4 Pro 2023 года, получивший версию 18 years edition. Минимальная стоимость — 2,12 млн руб.

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