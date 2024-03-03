Водителям рассказали, как их обманывают при покупке иномарок

Покупка машины на автомобильных онлайн-аукционах сопряжена с высоким риском нарваться на мошенников. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. Он напомнил, что сегодня россияне имеют возможность приобрести иномарку с зарубежных онлайн-аукционов через посредников, которые обещают выкупить и доставить машину в РФ. Однако под их видом часто действуют мошенники, специально занижающие цены на товары.

«Это распространенная тема. Во всех случаях слишком заниженная стоимость автомобиля – это первый признак аферы. На таких интернет-площадках, как правило, предлагают машины по цене на 30-40% ниже рыночной»‎, – отмечает Амиров.

Еще один признак, который может указывать на мошенников – предложение совершить покупку через криптовалюту. По словам автоэксперта, оплата при легальной сделке на онлайн-аукционе происходит поэтапно: при заключении договора, когда машина найдена на аукционе и при оформлении документов. Посредники, которые действуют согласно законодательству РФ, имеют юридическое лицо и получают оплату на расчетный счет, поэтому остальные схемы направлены на вывод средств мошенническим способом. Став жертвой злоумышленников, вернуть деньги уже невозможно.

Амиров также подчеркнул, что посредников нужно выбирать очень осторожно и тщательно.

«‎Есть очень много рисков в принципе, даже если компания действительно занимается выкупом и доставкой автомобилей и не имеет серьезных намерений обмануть клиента. Например, нужно учитывать, что все машины на аукционах имеют так или иначе какую-то историю страхового случая – там не продают автомобили без дефектов. Поэтому пользуйтесь услугами только проверенных компаний. Посмотрите, как давно они на рынке, какая у них репутация. И не забывайте про выражение «скупой платит дважды»‎, – добавил он.

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