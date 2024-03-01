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Назван срок появления у дилеров автомобилей Solaris

Цены на автомобили Solaris будут объявлены в марте

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Hyundai

Цены на автомобили марки Solaris, производство которых стартовало на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, будут объявлены в ближайшие недели. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании «АГР», владеющей заводом.

«В ближайшие неделю-две автомобили поступят в дилерские центры. Тогда и объявим цены», — сообщили изданию в пресс-службе «АГР».

Модельный ряд бренда Solaris состоит из четырех автомобилей — седанов Solaris HS и KRS, кроссовера HC и кросс-хетчбэка KRX. О старте производства этих машин пресс-служба «АГР» сообщила в феврале 2024 года.

Седан HS (ранее Hyundai Solaris) будет доступен с моторами 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 л.с. соответственно, кроссовер HC (бывшая Creta) помимо стандартного исполнения будет выпущен в версии N-Line, которая не успела стартовать в России в 2022 году. Solaris HC будут доступны в переднеприводном и полноприводном варианте.

Ранее в России стартовали продажи кроссовера Geely Okavango.

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