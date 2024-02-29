Байден рассказал, чем опасны китайские автомобили

В США началось расследование в отношении импортируемых в страну китайских автомобилей в связи с возможными угрозами для национальной безопасности страны. Инициировал расследование президент страны Джо Байден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Сегодня я поручил министру торговли провести расследование в отношении подключенных к сети Интернет автомобилей с использованием технологий из проблемных стран, таких как Китай, и принять меры по устранению рисков», — говорится в тексте заявления президента.

По его словам, китайские машины могут собирать сведения о гражданах, а также информацию об объектах инфраструктуры США и передавать их властям Китая.

До этого стало известно, что у китайских автомобилей низкая устойчивость к электронному взлому, поэтому они легко становятся добычей угонщиков.

Так, штатный иммобилайзер китайского авто можно «обезвредить» подключившись к диагностическому разъему, что позволяет без особых сложностей прописать дополнительные ключи или метки. Также в интернете в свободной продаже находятся электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Для подбора злоумышленнику достаточно только знать VIN-код интересующего автомобиля.

Кроме того, двери китайских автомобилей плохо защищены от вскрытия отмычкой, клаксон можно легко отключить, так как он расположен в доступном месте.

Ранее в Москве показали китайский внедорожник BYD, который умеет ездить боком.