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Байден рассказал, чем опасны китайские автомобили

Байден заявил, что китайские авто собирают информацию и могут быть опасны

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Evelyn Hockstein/Reuters

В США началось расследование в отношении импортируемых в страну китайских автомобилей в связи с возможными угрозами для национальной безопасности страны. Инициировал расследование президент страны Джо Байден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Сегодня я поручил министру торговли провести расследование в отношении подключенных к сети Интернет автомобилей с использованием технологий из проблемных стран, таких как Китай, и принять меры по устранению рисков», — говорится в тексте заявления президента.

По его словам, китайские машины могут собирать сведения о гражданах, а также информацию об объектах инфраструктуры США и передавать их властям Китая.

До этого стало известно, что у китайских автомобилей низкая устойчивость к электронному взлому, поэтому они легко становятся добычей угонщиков.

Так, штатный иммобилайзер китайского авто можно «обезвредить» подключившись к диагностическому разъему, что позволяет без особых сложностей прописать дополнительные ключи или метки. Также в интернете в свободной продаже находятся электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин. Для подбора злоумышленнику достаточно только знать VIN-код интересующего автомобиля.

Кроме того, двери китайских автомобилей плохо защищены от вскрытия отмычкой, клаксон можно легко отключить, так как он расположен в доступном месте.

Ранее в Москве показали китайский внедорожник BYD, который умеет ездить боком.

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