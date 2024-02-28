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Россиянам рассказали, насколько надежен новый вариатор Lada Vesta

Автоэксперт Ракитин назвал установку вариатора WLY в Lada Vesta хорошим решением

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Алексей Даничев/РИА Новости

Обновленные модели семейства Lada Vesta получили надежный вариатор WLY, работы которого хватит на четверть миллиона километров. Об этом пишет сетевое автомобильное издание Quto со ссылкой на слова своего главного редактора и автоэксперта Максима Ракитина. Отмечается, что новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

«Вариатор WLY CVT18 — это действительно хороший выбор для Lada Vesta. Он надежнее, чем Jatco JF015E. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла, хотя АвтоВАЗ, наверное, объявит агрегат необслуживаемым», — считает Ракитин.

Отмечается, что WLY представляет собой нечто вроде гибрида вариатора и «автомата», что позволило сделать компактную конструкцию. В силовом агрегате есть гидротрансформатор и планетарная передача: на низких cкopocтях работает пepвaя cтупeнь, а на высоких — втopaя.

Также выяснилось, что WLY CVT18 часто можно встретить на автомобилях Chery, поэтому с ним хорошо знакомы механики. В некоторых машинах китайской компании ломались подшипники конусов, однако в отношении Lada эксперты таких проблем не ждут из-за более легких условий работы. Дело в том, что узел рассчитан на 190 Н∙м крутящего момента, а двигатель Vesta делает только 171 Н∙м.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta с новым мотором и бесступенчатым вариатором. Компания пока не раскрыла информацию о дате старта продаж, комплектациях и ценах. Однако отмечается, что первая партия двухпедальных авто с новым мотором сошла с конвейера предприятия в Тольятти.

Ранее на российский рынок вышел китайский клон Toyota Alphard.

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