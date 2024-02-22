Завод «Москвич» сообщил о многомиллиардных убытках

В 2023 году чистый убыток автомобильного завода «Москвич» увеличился в 3,6 раза, до 8,6 млрд рублей. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на опубликованную отчетность компании.

Выручка предприятия выросла на 38,9%, до 59,2 млрд рублей. Валовая прибыль составила более 1,6 млрд рублей, упав на 74,6%. Совокупный долг «Москвича» за прошлый год увеличился в 2,5 раза, до 42,6 млрд рублей.

До этого генеральный директор ПАО «КамАЗ» и управляющий «Москвичом» Сергей Когогин заявил, что убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 млн рублей.

Топ-менеджер признал, что «Москвичу» не стоит стремиться выполнить план по выпуску ранее заявленных 50 тыс. автомобилей в год в нынешней ситуации. Планы можно сократить до 40 тыс. машин, потому что это уже уровень безубыточности. В текущем году предполагается собрать 30-35 тыс. машин.

На предприятии сейчас производится городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». В 2023 году «Москвич» отгрузил дилерам около 19 тыс. машин, из которых 15,3 тыс. автомобилей были реализованы покупателям.

В течение 2024 года завод перейдет на производство полного цикла и запустит еще как минимум одну модель — кроссовер D-класса «Москвич 8», сообщила компания. Ожидается и появление «Москвича 5», который представляет собой перелицованный JAC Sehol X6.

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