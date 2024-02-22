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В Москве десятки новых улиц вошли в зону платных парковок

В Москве на 31 улице заработали платные парковки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

С 22 февраля в зону платной уличной парковки в Москве вошел 31 участок улиц. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 22 февраля 2024 года в Москве расширяется зона платной парковки. Эта мера позволит жителям быстрее парковаться в районе проживания и упростит передвижение транспорта по улицам столицы. Для резидентов парковка останется бесплатной», — говорится в сообщении.

Новые участки заработали в районах Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой, Марьина Роща, Новогиреево, Перово, Преображенское, Крылатское, Северное Чертаново и Савеловский. Тарифы варьируются от 40 до 450 руб. в час.

До этого стало известно, что министерство транспорта РФ утвердило методические рекомендации по расчету цен на платных парковках. В документе подчеркивается, что в расчетах начального размера платы рекомендуется учитывать размер среднедушевого дохода в субъекте РФ, а также социологические данные о готовности граждан платить за пользование парковками. Повышать плату за парковку Минтранс рекомендует, если машиноместа заполняются на 85% и более.

Кроме того, в Москве с 15 октября подорожала эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.

Так, эвакуация легкового автомобиля с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожала с 4,74 тыс. до 5,92 тыс. рублей, на 24,8%. Стоимость эвакуации машины мощностью 80–250 л. с. подорожала с 7,54 тыс. до 9,45 тыс. рублей (+25,3%).

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.

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