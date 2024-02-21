В России на фото попал редкий кроссовер Chery с дизайном от итальянского ателье Pininfarina

На дорогах Москвы заметили редкий кроссовер Chery eQ7 с электрической силовой установкой: у модели оригинальная модульная платформа, алюминиевый кузов и дизайн от итальянского ателье Pininfarina. Об этом сообщает Quto.ru.

Также выяснилось, что российский офис Chery действительно собирается вывести кроссовер на отечественный рынок. При этом не исключается, что сфотографированная модель была завезена частным покупателем в рамках «серого» импорта из Китая.

Премьера Chery eQ7 прошла летом 2023 года. Кроссовер массой 1850 кг может на одной зарядке проехать 512 км, максимальная скорость модели составляет 180 км/ч, при этом до 100 км/ч он может разогнаться за восемь секунд.

У этой новинки необычная отделка интерьера, есть функциональное кресло переднего пассажира в виде оттоманки с вибромассажем и системой раскладывания, позволяющей быстро создать место для сна. При этом у модели отсутствуют физические кнопки на передней панели.

Ранее Chery показала обновленный Chery Tiggo 4 Pro в дорогой комплектации.