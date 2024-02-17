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В Пятигорске полковник «Росгвардии» устроил крупное ДТП

Baza: пьяный полковник «Росгвардии» устроил массовое ДТП в Пятигорске

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Depositphotos

Высокопоставленный сотрудник «Росгвардии» устроил массовую аварию на своем автомобиле Mercedes-Benz в Пятигорске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Полковник Степанов, начальник одного из отделов войск нацгвардии по Северо-Кавказскому округу, возвращался со службы на своем белом Mercedes-Benz. На улице Ермолова он не справился с управлением и на большой скорости влетел в Land Cruiser. От удара Toyota вылетела на встречку и врезалась в Chery Tiggo», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП пострадали несколько человек. Водителя Mercedes-Benz отправили на медосвидетельствование, которое показало наличие 0,67 промилле алкоголя в крови.

До этого в Свердловской области у грузовика МАЗ во время движения отлетело колесо и сбило двух человек. Обоих пострадавших доставили в ближайшую больницу, один человек находится в реанимации. По данным полиции, перед происшествием они вышли из машины помочь автомобилисту, сломавшемуся на дороге. О том, почему отлетело колесо у МАЗа, неизвестно. Проводится проверка.

Ранее сообщалось что школьный автобус в Мурманской области съехал в сугроб из-за сильного ветра.

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