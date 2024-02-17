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«АвтоВАЗ» вернет в автомобили Lada важную опцию

«АвтоВАЗ»: автомобили Lada вновь получат систему курсовой устойчивости

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует вернуть на свои автомобили Lada систему курсовой устойчивости (ESP) в 2024 году. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«Работа продолжается, и мы периодически сообщаем о вновь возвращенных опциях. В течение 2023 года вернулось множество опций, от АБС до мультимедийной системы. Автомобили Lada были вновь переведены на экологический стандарт «Евро-5». А в 2024 году будет возвращена система курсовой устойчивости», — заявили в компании.

Отмечается, что эта опция безопасности два года назад была исключена из упрощенного техрегламента из-за западных санкций.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» нашел поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. Подушки безопасности прошли полный цикл испытаний.

Кроме того, «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая мультимедиа предлагается для машин в кузовах седан и хетчбэк.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra.

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