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В России впервые с 2020 года закончился дефицит автомобилей

РОАД: дефицит автомобилей в России преодолен впервые с 2020 года

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В России преодолен дефицит легковых автомобилей, который тянулся несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Кризис дефицита глобально пройден. Первоначально этому способствовал механизм параллельного импорта, а затем приход китайских брендов. Кроме того, отечественные автопроизводители заново выстроили свои логистические цепочки. Сейчас на рынке идет процесс здоровой конкуренции», — сообщили в ассоциации.

Многие автозаводы работали с перебоями с 2020 года, когда возник дефицит полупроводников для выпуска машин. Нехватка этих комплектующих ощущалась как в 2022, так и 2023 годах.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом.

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