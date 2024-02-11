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В Москве завершилась реставрация редчайшего автобуса ЗИЛ

В Москве отреставрировали редчайший междугородный автобус ЗИЛ-127

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Телеграм-канал «RetroBus: непосредственный впрыск»

В Москве завершилась реставрация междугородного автобуса «ЗИЛ-127», его презентация состоится на ВДНХ в музее Гаража особого назначения (ГОН). Об этом сообщает Telegram-канал «Retrobus: непосредственный впрыск».

Автобусы «ЗИЛ-127» выпускались в Москве с 1955 по 1961 год, всего была собрана 851 машина. Они использовались на междугородных маршрутах. В салоне расположены 32 мягких кресла для пассажиров. Дизельный мотор ЯАЗ рабочим объемом семь литров и мощностью 180 л.с. установлен сзади. Коробка передач — механическая четырехступенчатая. Обшивка автобуса изготовлена из алюминиевых листов.

По состоянию на 2024 год известно о четырех сохранившихся экземплярах. В частности, один из «ЗИЛ-127» в ходовом состоянии сохранился в Таллине.

Ранее стало известно, что в Челябинске пассажирский автобус сгорел на территории парка.

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