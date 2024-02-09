Названы звуки, которые говорят о неисправности автомобиля

Любой нестандартный звук, который издает автомобиль, может предупреждать о поломке. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

«Нештатные звуки говорят о том, что с машиной что-то не так. Любой нештатный звук может привести к потере сотен тысяч рублей», – сказал Шапарин.

По словам автоэксперта, скрежет тормозных колодок может говорить об их серьезном износе, а свист ремня газораспределительного механизма – о риске «встречи» клапана и поршня. Цепи же, растягиваясь, начинают громыхать. На некоторых автомобилях из-под передней панели раздается режущий звук, который свидетельствует о выходе из строя компрессора кондиционера.

У ряда автомобилей можно выделить родовые звуки, характерные только для них. Например, на некоторых машинах воют коробки передач, подчеркнул Шапарин.

Между тем, автоэксперт посоветовал при первых непонятных звуках при работе механизмов автомобиля обращаться к специалистам и делать диагностику.

До этого стало известно, что в России самыми дорогими в обслуживании являются американские бренды автомобилей. За ремонт Cadillac, Ford, Chrysler, Chevrolet – самых распространенных марок из США, на станции технического обслуживания, в среднем, придется заплатить 9,9 тыс. рублей. Шведские, немецкие, французские и чешские автомобили находятся в середине рейтинга по размеру среднего чека за обслуживание на сервисе. Так, например, каждый заезд в автосервис Audi, Volkswagen, BMW или Opel в среднем обойдется в 9,3 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали о распространенной схеме мошенничества в автосервисах.