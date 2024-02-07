В России начнутся продажи автомобилей MG Motor

В России в 2024 году начнутся продажи 10 новых моделей автомобилей MG Motor. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дистрибьютора автомобилей марки в РФ «Мир-Дистрибьютор».

«В течение 2024 года официальный дистрибьютор MG Motor в РФ — компания «Мир-Дистрибьютор» — планирует начать продажу 10 новых моделей», — отмечается в сообщении.

Так, в первой половине года планируется начало продаж трех моделей: лифтбека MG6, а также кроссоверов MG HS и MG ZS. Позднее в продаже появятся лифтбек MG7, кроссоверы MG RХ5, MG RХ9 и HS PHEV.

До этого стало известно, что российский электромобиль «Атом» получил аэродинамический дизайн. Так, у автомобиля появились новые колесные арки, зеркала заднего вида, активная решетка радиатора. В задней части появились обновленный спойлер и диффузор. Также доработан блок фар, изменен контур функциональной светодиодной полосы, под которой расположен радар и камер для системы помощи водителю ADAS 2.0+.

Кроме того, в 2024 году на российском рынке начнутся продажи семиместных китайских кроссоверов DFSK ix7. Длина автомобиля составляет 4930 мм при колесной базе 2810 мм. Кроссовер оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 231 л.с.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи внедорожника M-Hero I за 16 млн рублей.