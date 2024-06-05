Осужденный за срыв концерта Макаревича служит с позывным «Макаревич»

Активист по имени Олег Миронов, осужденный за инцидент на концерте Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) в Москве в 2015 году, сейчас служит добровольцем на СВО под позывным, соответствующим фамилии музыканта. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский РИА Новости.

Инцидент с применением газового баллончика произошел на концерте лидера группы «Машина времени» Макаревича осенью 2014 года.

В августе 2015 года Замоскворецкий суд признал Олега Миронова виновным в хулиганстве и нанесении телесных повреждений по хулиганским мотивам. Ему было назначено три года лишения свободы, но позже Мосгорсуд изменил приговор на 2,5 года заключения. Позднее это решение было отменено после протеста прокурора.

«Олег Миронов присоединился к добровольцам на СВО практически с начала специальной военной операции. Его кодовое имя — «Макаревич». За выдающиеся действия он был удостоен медали «За освобождение Мариуполя», проявив героизм и получив три ранения», — поделился адвокат Аграновский.

Накануне в отношении Макаревича начали доследственную проверку. В словах музыканта ищут экстремизм.

Ранее Андрей Макаревич лишился бизнес-партнера.